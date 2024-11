Das MotoGP-Rennen in Sepang wird kurz nach dem Start unterbrochen. Schuld ist ein Massencrash, der glimpflich ausgeht. Nach dem Restart holt sich Francesco Bagnaia seinen zehnten Saisonsieg.

Francesco Bagnaia feiert seinen zehnten Saisonsieg. Foto: AFP 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Francesco Bagnaia hält sich die Chance auf seinen dritten aufeinanderfolgenden WM-Titel in der MotoGP offen. Der Italiener feiert in Malaysia im vorletzten Grand Prix des Jahres seinen zehnten Saisonsieg.

Das Rennen wird zweimal gestartet. Beim ersten Anlauf kommt es früh zu einem Massencrash, der einen Unterbruch zur Folge hat. Daran beteiligt sind Brad Binder, Fabio Quartararo und Jack Miller, die allesamt glimpflich davon kommen.

Nach dem Restart des Rennens liefert sich Bagnaia in der Anfangsphase ein enges Duell mit WM-Leader Jorge Martin. Nach fünf Runden zieht der Ducati-Werksfahrer das Tempo an, letztlich setzt er sich mit drei Sekunden Vorsprung vor dem Spanier aus dem Ducati-Kundenteam Pramac Racing durch.

Rückstand auf Martin wieder verringert

Damit verringert Bagnaia, der am Samstag im Sprintrennen beim Sieg von Martin nach einem Sturz ausgeschieden ist, den Rückstand in der WM-Wertung um fünf auf 24 Punkte.

Dettwiler erneut ohne Punkte In der Klasse Moto3 verpasst Noah Dettwiler auf einer KTM auch im vorletzten Rennen die Top 15, womit er auf den Mitte April in Austin geholten zwei WM-Punkten sitzen bleibt. Der 19-jährige Basler, von der Startposition 26 und damit von ganz hinten ins Rennen gegangen, klassiert sich bei acht Ausfällen im 18. und letzten Rang. Als Sieger lässt sich einmal mehr der seit einem Monat als Weltmeister feststehende David Alonso feiern. Für den 18-jährigen Kolumbianer ist es im 19. Saisonrennen der 13. Sieg, der sechste in Folge. In der Klasse Moto3 verpasst Noah Dettwiler auf einer KTM auch im vorletzten Rennen die Top 15, womit er auf den Mitte April in Austin geholten zwei WM-Punkten sitzen bleibt. Der 19-jährige Basler, von der Startposition 26 und damit von ganz hinten ins Rennen gegangen, klassiert sich bei acht Ausfällen im 18. und letzten Rang. Als Sieger lässt sich einmal mehr der seit einem Monat als Weltmeister feststehende David Alonso feiern. Für den 18-jährigen Kolumbianer ist es im 19. Saisonrennen der 13. Sieg, der sechste in Folge. Mehr

Martin kann mit dem 2. Platz, seinem zehnten im 19. Saisonrennen, gut leben. Das Polster im Kampf um seinen ersten WM-Titel in der Königsklasse des Motorsports ist nach wie vor komfortabel.

Beim Saisonfinale in zwei Wochen sind im Sprint- und Hauptrennen noch 37 Punkte zu vergeben. Der Showdown wird auf dem Circuit Catalunya in Barcelona steigen. Das bestätigt Carlos Ezepeleta, der Manager von MotoGP-Rechteinhaber Dorna, gegenüber internationalen TV-Stationen. Ursprünglich war das Saisonfinale in Valencia geplant, doch nach der verheerenden Flutkatastrophe im Osten Spaniens wurde kurzfristig nach einem Ersatzort gesucht.