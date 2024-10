Bastianini feiert zweiten MotoGP-Sprint-Sieg

Italienischer Sieg beim MotoGP-Sprintrennen in Buriram. Enea Bastianini setzt sich durch. Dahinter duelliert sich ein Duo um Platz 2. Mit dem besseren Ende für WM-Leader Jorge Martin.

Enea Bastianini feiert einen souveränen Sieg. Foto: AFP 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Italiener Enea Bastianini auf einer Ducati gewinnt beim Grossen Preis von Thailand in Buriram zum zweiten Mal diese Saison ein Sprintrennen.

Bastianini feiert einen Start-Ziel-Sieg. Seinen ersten Sieg in einem Sprintrennen in dieser Saison hatte er im Sommer in Silverstone gefeiert.

Um Platz 2 liefern sich der Spanier Jorge Martin (Ducati) und der Italiener Francesco Bagnaia (Ducati) ein Duell auf Biegen und Brechen. WM-Leader Martin kann dabei den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Bagnaia um zwei Zähler auf 22 Punkte ausbauen.

Der drittletzte GP der Saison steht am Sonntag auf dem Programm.