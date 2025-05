Marc Marquez gewinnt das MotoGP-Sprintrennen in Le Mans und wird zum Rekordfahrer. Der Spanier sichert sich den sechsten Sieg in Folge und übernimmt die WM-Führung von seinem Bruder Alex Marquez.

Marc Marquez darf sich über einen Rekord freuen.

Im Qualifying hatte Marc Marquez wie zwei Wochen zuvor beim Grand Prix von Spanien in Jerez dem Franzosen Fabio Quartararo (Yamaha) den Vortritt lassen müssen. Im Rennen über die verkürzte Distanz war der sechsfache MotoGP-Weltmeister aber ein weiteres Mal der Beste und schaffte mit dem sechsten Sieg am Stück eine bisher noch nie erreichte Marke.

Der von Startplatz 2 losgefahrene Mark Marquez überholte den führenden Quartararo in der 6. der über 13 Runden führenden Prüfung und verteidigte die Spitzenposition bis ins Ziel auf souveräne Art.

Marc Marquez in Gesamtwertung vor Bruder Alex

Dank dem neuerlichen Erfolg löste Marc Marquez seinen jüngeren Bruder Alex als Ersten auch in der WM-Gesamtwertung wieder ab. Alex Marquez hatte Platz 1 in Jerez dank seinem ersten Sieg in der Klasse MotoGP übernommen – mit einem Punkt Vorsprung vor Marc Marquez, der in jenem Rennen nach einem Sturz lediglich Rang 12 belegt hatte. Am Samstag sicherte sich Alex Marquez Platz 2 vor seinem Landsmann und Teamkollegen Fermin Aldeguer.

Marc Marquez' Stallgefährte Francesco Bagnaia war der grosse Verlierer. Der Italiener schied nach einem Sturz bereits in der 2. Runde aus.