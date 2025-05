Zwei Fahrer kamen bei einem Crash an der britschen Superbike-Meisterschaft ums Leben. Ein weiterer befindet sich mit schweren Verletzungen in kritischem Zustand.

Darum gehts Schwerer Unfall bei britischer Superbike-Meisterschaft fordert zwei Todesopfer

Owen Jenner und Shane Richardson verstorben, Tom Tunstall in kritischem Zustand

Elf Fahrer in Kettenreaktion gestürzt

Julian Sigrist Redaktor Sport

Ein fataler Massensturz schockt die Töff-Szene in Grossbritannien. Mindestens zwei Fahrer starben dabei, ein weiterer kämpft noch um sein Leben.

Zum dramatischen Zwischenfall kommt es in der ersten Kurve während eines Rennens auf dem Oulton Park in der Nähe von Liverpool. Insgesamt elf Fahrer sind in den Crash verwickelt.

Wenig später macht die tragische Meldung auf dem Renngelände die Runde, dass der Brite Owen Jenner, erst 21 Jahre jung, den Unfall nicht überlebt hat. Jenner wurde nach der Erstversorgung an der Strecke noch ins Spital gebracht, wo er aber trotz Wiederbelebungsmassnahmen an seinen schweren Kopfverletzungen verstarb.

Jenner sollte nicht das einzige Opfer des schweren Unfalls bleiben. Auch der Neuseeländer Shane Richardson (†29) erlag noch auf dem Weg ins Spital seinen schweren Brustverletzungen, die er sich bei dem Sturz zugezogen hatte.

Unfall wird untersucht

Des Weiteren ist auch der Brite Tom Tunstall (47) an der Strecke erstversorgt und anschliessend mit schweren Rücken- und Unterleibsverletzungen in den Spital gebracht worden. Sein Zustand ist weiter kritisch. Die restlichen acht Fahrer, die in den Unfall involviert waren, kamen mit weniger schweren Verletzungen davon.

Wie die britische Superbike-Meisterschaft schreibt, wird der Vorfall zusammen mit den Gerichtsmedizinern und der Polizei nun untersucht.