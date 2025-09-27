DE
Nach Platz 2 im Sprint
Marquez kann sich am Sonntag die WM-Krone aufsetzen

Für einmal muss sich Marc Marquez zwar geschlagen geben. Er wird im Sprint zum GP Japan Zweiter. Trotzdem kann er sich am Sonntag zum Weltmeister machen.
Kann am Sonntag Weltmeister werden: Marc Marquez.
Nach einem 2. Platz im Sprint des Grand Prix von Japan steht Marc Marquez kurz vor seinem siebten WM-Titel in der MotoGP. Der Spanier muss sich zwar dem Italiener Francesco Bagnaia geschlagen geben, doch sein einziger verbliebener Verfolger, Bruder Alex, bleibt als Zehnter ohne Punkte.

Im GP vom Sonntag müsste Alex Marquez auf dem Circuit in Motegi sieben Punkte mehr holen als sein älterer Bruder, um zu verhindern, dass dieser bereits fünf Rennen vor Schluss als Weltmeister festzustehen. Mit dem siebten Titel in der Königsklasse würde er mit Valentino Rossi gleichziehen.

