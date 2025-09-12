15 Rennwochenenden wurden in der laufenden Saison bereits gefahren, in San Marino steht nun Nummer 16 auf dem Programm. Insgesamt umfasst die Kampagne 2025 22 Rennen in 18 Ländern verteilt auf vier Kontinente.

Die Saison 2025 startete am 2. März in Thailand und endet am 16. November in Valencia.

Darum gehts MotoGP-Saison 2025 begann am 2. März in Thailand

Neue Strecke in Ungarn, Rückkehr von Brno in Tschechien

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die MotoGP-Saison 2025 verspricht mit 22 Rennen in 18 Ländern auf vier Kontinenten ein aufregendes Jahr für Motorsportfans. Der Auftakt erfolgte am 2. März in Thailand, das Finale findet am 16. November in Valencia statt.

MotoGP-Programm 2025

Datum Grand Prix Strecke Startzeit (MEZ) Sieger 2025 2.3. Thailand Chang International Circuit 9:00 Uhr Marc Márquez 16.3. Argentinien Termas de Rio Hondo 19:00 Uhr Marc Márquez 30.3. USA Circuit of the Americas 21:00 Uhr Francesco Bagnaia 13.4. Katar Lusail International Circuit 19:00 Uhr Marc Márquez 27.4. Spanien Circuito de Jerez-Angel Nieto 14:00 Uhr Álex Márquez 11.5. Frankreich Le Mans 14:00 Uhr Johann Zarco 25.5. Grossbritannien Silverstone Circuit 14:00 Uhr Marco Bezzecchi 8.6. Aragon MotorLand Aragon 14:00 Uhr Marc Márquez 22.6. Italien Autodromo Internazionale del Mugello 14:00 Uhr Marc Márquez 29.6. Holland TT Circuit Assen 14:00 Uhr Marc Márquez 13.7. Deutschland Sachsenring 14:00 Uhr Marc Márquez 20.7. Tschechien Automotodrom Brno 14:00 Uhr Marc Márquez 17.8. Österreich Red Bull Ring-Spielberg 14:00 Uhr Marc Márquez 24.8. Ungarn Balaton Park Circuit 14:00 Uhr Marc Márquez 7.9. Katalonien Circuit de Barcelona-Catalunya 14:00 Uhr Álex Márquez 14.9. San Marino e della Rivieria di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli 14:00 Uhr

28.9. Japan Mobility Resort Motegi 7:00 Uhr

5.10. Indonesien Pertamina Mandalika International Circuit 9:00 Uhr

19.10. Australien Philip Island Grand Prix Circuit 6:00 Uhr

26.10. Malaysia Petronas Sepang International Circuit 8:00 Uhr

9.11. Portugal Autodromo Internacional do Algarve 14:00 Uhr

16.11. Valencia Circuit Ricardo Tormo 14:00 Uhr



Novum in Thailand und drei aussortierte GPs

Im Vergleich zur Saison 2024 gibt es einige Änderungen. Der Grosse Preis von Thailand eröffnet erstmals die Saison, während der traditionelle Auftakt in Katar nun im April stattfindet. Zudem kehrt der traditionsreiche GP-Ort von Brünn in Tschechien zurück und mit dem Balaton Park Circuit in Ungarn feiert eine neue Strecke ihr Debüt. Die einst geplanten Grands Prix von Indien und Kasachstan kamen für 2025 nicht zustande.

Gemütliche Startzeiten für Schweizer Fans

Lediglich zwei Rennen in Übersee (Asien und Australien) beginnen aufgrund der Zeitverschiebung in den ganz frühen Morgenstunden. So startet der GP von Australien um 6:00 Uhr MEZ, jener in Japan um 7:00 Uhr. Andere Rennen im asiatischen Raum oder auf dem amerikanischen Doppelkontinent finden hingegen zu angenehmen Zeiten statt. Die europäischen Rennen beginnen traditionell am frühen Nachmittag, was für hiesige Zuschauer ideal ist. Diese Planung berücksichtigt die unterschiedlichen Zeitzonen und ermöglicht es Fans weltweit, die Rennen live zu verfolgen. So auch für Schweizer MotoGP-Fans.