Der Italiener Marco Bezzecchi triumphiert beim MotoGP-Auftakt in Thailand. Aprilia dominiert mit vier Fahrern in den Top 5. Titelverteidiger Marc Marquez scheidet nach einem Reifendefekt aus.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Aprilia mit dem Sieger Marco Bezzecchi dominiert den Auftakt der MotoGP-WM in Thailand. Der Titelverteidiger und Topfavorit Marc Marquez fährt nach einem platten Hinterreifen einen Nuller ein.

Ducati könnte in diesem Jahr nicht mehr so dominant sein wie in der vergangenen Saison. Zumindest beim Grand Prix von Thailand auf dem Circuit von Buriram sahen die Kräfteverhältnisse komplett anders aus. Mit Sieger Marco Bezzecchi und allen vier Aprilia-Fahrern in den Top 5 setzt der Hersteller aus dem Veneto ein dickes Ausrufezeichen.

Reifendefekt bei Titelverteidiger Marquez

88 MotoGP-Rennen in Folge hatte ein Ducati-Pilot auf dem Podest gestanden, diesmal reicht es gerade mal zu Platz 6 (Fabio di Giannantonio). Ob die Vorherrschaft damit zu Ende ist, wird sich zeigen müssen. Ducati bekundet auch Pech. Marc Marquez scheidet auf Platz 4 liegend fünf Runden vor Schluss mit einem platten Hinterreifen aus, sein jüngerer Bruder und letztjährige WM-Zweite Alex Marquez stürzt wenig später.

Um den Sieg hätten die beiden aber ohnehin nicht mitfahren können. Den sichert sich überlegen Marco Bezzecchi, der bereits die letzten beiden GP der vergangenen Saison gewonnen hatte, als Marc Marquez bereits als Weltmeister feststand und verletzungshalber fehlte. Der Italiener hätte wohl bereits den Sprint am Samstag für sich entschieden, wenn er nicht zu viel riskiert hätte und als Führender gestürzt wäre.

So reist der erst 21-jährige Pedro Acosta als WM-Leader nach Brasilien, wo in drei Wochen die zweite von 22 Runden ansteht. Der spanische Jungstar konnte mit dem eigentlich unterlegenen KTM-Motorrad als Einziger in die Phalanx von Aprilia eindringen und liess dem Sieg im Sprint den 2. Platz folgen.