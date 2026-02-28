Pedro Acosta gewinnt sensationell den MotoGP-Sprint in Thailand. Der Spanier auf KTM profitiert von einer Strafe gegen Titelverteidiger Marc Marquez, der kurz vor dem Ziel seine Führung abgeben muss.

Marc Marquez verliert durch Strafe die Führung in Runde 12

Marc Marquez verliert durch Strafe die Führung in Runde 12

Marco Bezzecchi stürzt in Runde 2, dritter Crash dieses Wochenende

Die MotoGP-Saison 2026 beginnt mit einer Überraschung: Pedro Acosta gewinnt auf KTM den Sprint beim Grand Prix von Thailand. Der Spanier profitiert von einer späten Strafe gegen Titelhalter Marc Marquez.

Marc Marquez, der grosse Favorit auf den neuerlichen Titelgewinn, verpasst damit den perfekten Saisonstart. Dem für Ducati fahrenden Spanier, der mit einem achten WM-Titel in der Königsklasse zu Rekordhalter Giacomo Agostini aufschliessen könnte, wird im Sprintrennen auf dem Circuit von Buriram in der zweitletzten von 13 Runden ein Überholmanöver gegen Pedro Acosta zum Verhängnis, das die Rennleitung als regelwidrig taxiert.

Kurz vor dem Ziel erhält Marquez deshalb die Anweisung, er müsse die Führung wieder an seinen Landsmann zurückgeben, woraufhin dieser seinen ersten Sieg in der MotoGP feiert. Acosta, 2023 Weltmeister in der Moto2, dürfte nächste Saison bei Ducati Teamkollege von Marc Marquez werden. Das Podest komplettierte als Dritter Raul Fernandez auf Aprilia.

Für Marco Bezzecchi, Marc Marquez' womöglich grösster Herausforderer in dieser Saison, ist das Rennen schon in der 2. Runde gelaufen. Der aus der Pole-Position gestartete Italiener rutscht mit seiner Aprilia in einer Rechtskurve in Führung liegend von der Strecke und muss danach aufgeben. Für den WM-Dritten des Vorjahres ist es bereits der dritte Sturz an diesem Wochenende, nach je einem im Training und Qualifying.