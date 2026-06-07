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GP Ungarn: Massen-Crash in der ersten Kurve
Beim GP Ungarn
Massen-Crash in der ersten Kurve
Das ging schnell: Beim Grand Prix von Ungarn segeln gleich vier der fünf WM-Ranglisten-Führenden in der ersten Kurve raus.
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
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