Porsche verpflichtet Nico Müller

Transfermeldung in der Formel E: Der Schweizer Nico Müller wechselt auf kommende Saison hin zum Porsche-Team. Dort trifft er auf einen ehemaligen Weltmeister der Elektromotor-Rennserie.

1/2 Steht nächste Saison für Porsche am Start: Formel-E-Fahrer Nico Müller. Foto: IMAGO/Andreas Beil

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Berner Nico Müller (33) fährt die nächste Formel-E-Saison für das Porsche-Team. Dies teilt Müller auf seinem Instagram-Account mit.

Müller bildet mit dem Deutschen Pascal Wehrlein (30), dem Formel-E-Champion von 2024 und Dritten der letzten Meisterschaft, ein Team. «Ich bin unglaublich stolz, diese Möglichkeit zu bekommen und danke Porsche für das Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass Pascal und ich ein sehr starkes Duo bilden werden», sagt der Schweizer Fahrer, der in der vergangenen Saison (15. mit 48 Punkten) für das Andretti-Team fuhr.

Das erste Rennen der zwölften Formel-E-Saison findet am 6. Dezember in Sao Paulo statt. Die übrigen 17 Rennen werden 2026 gefahren, wobei das Saison-Finale am 15./16. August wieder in London stattfindet.