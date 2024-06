Schweizer Formel-E-Fahrer knapp neben dem Podest

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Edoardo Mortara fährt ganz knapp dem Podestplatz hinterher

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sébastien Buemi hingegen kam als 20. mit fast einer Minute Rückstand ins Ziel.

Der Portugiese Antonio Felix da Costa schaffte derweil im Porsche den dritten Sieg in den vergangenen vier Rennen. In der WM-Wertung ist er nach 13 von 16 Events Siebenter mit 109 Punkten – ein Sieg trägt 25 Zähler ein. In Führung bleibt der Neuseeländer Nick Cassidy im Jaguar (167 Punkte), obwohl er in der Nacht auf Sonntag leer ausging.

Bester Schweizer in der Overall-Wertung ist neu Müller (28 Punkte) als 14. Im Abt Cupra überholte er Buemi (Envision Racing, 16./24 Zähler), der drei Viertel seiner Punkte dem 2. Platz im ersten Rennen der Saison verdankt. Mortara (Mahindra Racing) ist 17. (19 Punkte).