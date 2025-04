1/2 Nico Müller wird in Miami Vierter. Foto: Anadolu via Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Müller schafft in Florida sein bisheriges Saison-Bestergebnis, Mortara ist in der laufenden Weltmeisterschaft schon einmal so weit vorne klassiert gewesen, nämlich beim Saisonauftakt Anfang Dezember in São Paulo. Sébastien Buemi kommt nicht über Platz 14 hinaus.

Der Deutsche Pascal Wehrlein gewinnt das Rennen, obwohl er die Ziellinie als Zweiter hinter Norman Nato überquert. Der Franzose wird nachträglich mit einem Zeitzuschlag belegt, weil am Nissan auf elektronischer Seite nicht alles regelkonform ist. Der aus der Pole-Position gestartete Nato findet sich in der Schlussrangliste auf Platz 6 wieder.