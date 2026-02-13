Der Genfer Edoardo Mortara kommt im vierten Saisonrennen der Formel E zum zweiten Podestplatz. Der 39-Jährige muss sich im saudischen Dschidda nur dem Deutschen Pascal Wehrlein geschlagen geben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der für den indischen Rennstall Mahindra Racing fahrende Mortara ist aus der Poleposition ins Rennen gestartet, macht aber erst in der Schlussphase die entscheidenden Ränge für seinen 17. Formel-E-Podestplatz gut. Auch die weiteren Schweizer schneiden gut ab: Wehrleins Teamkollege Nico Müller belegt im Porsche den 4. Platz, Sébastien Buemi landet für Envision Racing auf dem 7. Rang.

Am Samstag findet ein zweites Rennen in der Millionenmetropole am Roten Meer statt.