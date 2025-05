Auch in Tokio stark Sébastien Buemi knapp am Podest vorbei

Zwei Wochen nach dem Sieg in Monaco verpasst Sébastien Buemi in Tokio einen weiteren Podestplatz in der Formel E knapp. Der 36-jährige Waadtländer belegt in seinem Jaguar den 4. Platz.

Publiziert: vor 43 Minuten