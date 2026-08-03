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Crash nach Crash
Rallye Finnland fordert reihenweise ihre Opfer

Die Rallye Finnland 2026 endet für viele Favoriten mit Totalschäden. Selbst der achtfache Weltmeister Sébastien Ogier überschlägt sich mehrfach und bleibt zum Glück unverletzt.
Publiziert: 10:21 Uhr
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