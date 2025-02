Auto hebt ab wie eine Feder Übler Crash heizt eine Nascar-Sicherheitsdebatte weiter an

Ryan Preeces Auto hebt bei einem Crash am Daytona 500 im US-Bundesstaat Florida ab wie eine Feder. Der Pilot kommt zwar mit dem Schrecken davon, der Unfall heizt aber eine Sicherheitsdebatte in der Nascar-Rennserie weiter an.

Publiziert: 13:34 Uhr