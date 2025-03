Die Männer bescheren uns die dritte Medaille an der Nordisch-WM in Trondheim – die Schweiz holt an der nordischen Ski-WM überraschend die Silbermedaille in der Staffel. Es ist die erste seit 1972.

1/5 Die Schweizer Männer-Staffel holt an der WM sensationell Silber. Foto: Getty Images

Cyril Fähndrich, Jonas Baumann, Jason Rüesch fallen Schlussläufer Valerio Grond um die Arme, als dieser in der Männer-Staffel an der nordischen Ski-WM soeben die Ziellinie als Zweiter überquert hat. Der Schweizer setzt in der letzten Kurve vom Schweden Edvin Anger ab, behält im Schlussspurt die Nerven und holt für die Schweiz sensationell WM-Silber in Trondheim.

Schlussläufer Grond ist überglücklich: «Sobald das Rennen losging, hatte ich ein gutes Gefühl. Beim Einlaufen war ich noch neben den Schuhen. 400 Meter vor der Ziellinie sagte ich mir, heute verliere ich keinen Schlusssprint, ich mache keinen Scheiss.»

Grond: «Einfach nur geil»

Grond findets einfach «nur geil». «Es ist das schönste Gefühl, ich war so nervös. Jetzt gibts die vierfache Freude.» Weiter sagt er: «Wir trainieren so viel zusammen, leiden miteinander, freuen uns miteinander. Dass wir hier die Medaille holen, ist unbeschreiblich.»

Startläufer Cyril Fähndrich kann es kaum in Worte fassen: «Ich glaube, es ist die dankbarste Rolle, dann hast du es nämlich schnell durch. Ich war aber noch nie so nervös, Scheisse. Ich habe so viele Gefühle, dass ich keine Gefühle mehr in mir habe.»

Jason Rüesch: «Ich bin überwältigt, bin jetzt schon leicht heiser. Man träumt viel davon, und dass das jetzt aufgeht, ist unglaublich. Ich bin so glücklich. Es ist eine kleine Überraschung. Wir wussten: Wenn wir alle den besten Tag erwischen, könnte es klappen. Umso schöner, dass es aufgegangen ist.»

Perfekter Abschied für Baumann

Für Jonas Baumann ist es die letzte WM: «Es ist ein wunderbarer Abschluss, definitiv. Ich habe schon Tränen vergossen. Das zeigt den Stellenwert, den das Team für mich hat. Ich habe von einer Medaille gesprochen, wir waren immer so nah dran. Heute hat es geklappt, das ist unglaublich. Die WM ist ein riesiges Auf und Ab. So ein Erlebnis schweisst extrem zusammen.»

Die Schweiz verzeichnet damit bereits vor der Frauen-Staffel am Freitag und den abschliessenden 50-km-Massenstarts am Wochenende ihre erfolgreichste Nordisch-WM. Vor der Männer-Staffel hatte Nadine Fähndrich in Trondheim bereits Bronze im Einzel-Sprint sowie im Team-Sprint mit Anja Weber geholt. Überhaupt ist es erst die neunte Schweizer WM-Medaille im Langlauf. Drei davon hatte Dario Cologna zwischen 2013 und 2015 geholt, die erste Josef Haas 1968 an den Olympischen Spielen in Grenoble, die auch als Weltmeisterschaft zählten.

Gold sichert sich überlegen Norwegen mit Schlussläufer Johannes Hösflot Klaebo.. Für Rekordmann Klaebo ist es die 14. WM-Medaille, für die norwegische Staffel der 13. WM-Triumph in Folge.