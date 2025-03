Keine Medaille für Riebli und Grond

Janik Riebli und Valerio Grond verpassen an der Nordischen Ski-WM in Trondheim im Teamsprint eine Medaille. In der klassischen Technik belegt das Schweizer Duo den 8. Platz.

Der Medaillentraum von Riebli und Grond platzt in der fünften von sechs Runden, als Riebli mit der Verfolgergruppe hinter Norwegen nicht mehr mithalten kann. Am Ende fehlen den Schweizern knapp 25 Sekunden auf einen Podestplatz.

Gold geht klar an die Norweger Johannes Hösflot Klaebo und Erik Valnes, die eine Klasse für sich sind. Sie setzen sich problemlos vor den Finnen Ristomatti Hakola und Lauri Vuorinen sowie den Schweden Oskar Svensson und Edvin Anger durch.

Für Klaebo ist es die vierte WM-Goldmedaille im vierten Rennen und eine historische dazu, weil er nun wie Langlauf-Rekordhalter Peter Northug bei 13. WM-Titeln steht. (SDA)