WM in den Pyrenäen
Fünf Medaillen für die Schweizer Bergläufer

Die Schweizer Athleten kehren mit fünf Medaillen von der Berglauf- und Trailrunning-WM in den Pyrenäen zurück. Oria Liaci gewinnt Bronze im Classic-Rennen, während Rémi Bonnet im Uphill triumphiert.
Publiziert: vor 38 Minuten
Die Schweizerin Oria Liaci gewinnt Bronze. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDA

Die Schweizer Delegation von Swiss Athletics reist am Sonntag mit fünf Medaillen im Gepäck von der Berglauf- und Trailrunning-WM in den Pyrenäen zurück. Die Walliserin Oria Liaci gewinnt am Schlusstag im Classic-Rennen Bronze. In der Team-Wertung resultiert für das Schweizer Frauen-Ensemble um Liaci ebenfalls der 3. Platz.

Zuvor hat Rémi Bonnet an den Titelkämpfen in Canfranc im Uphill triumphiert. Das Männerteam hat sich in diesem Rennen Silber geholt. Bronze gibt es ausserdem für die U20-Männer.

