Das Team Alinghi Red Bull Racing kennt in der Vorausscheidung zum America's Cup seinen nächsten Gegner. Das Schweizer Syndikat trifft ab Samstag in den Halbfinals auf das Team Ineos Britannia.

Die Briten durften als Sieger der zwei Round Robins im Louis Vuitton Cup, dem Cup der fünf Herausforderer, ihren Halbfinalgegner aussuchen.

Dass dabei die Wahl auf das Alinghi-Team fiel, ist aus sportlicher Sicht logisch. Die Schweizer haben bisher den schwächsten Eindruck der übrig gebliebenen Challenger hinterlassen.

Auch im anderen Halbfinal klare Rollenverteilung

Ineos Britannia, das Alinghi in Barcelona in drei Rennen (eines davon in der Vorregatta) dreimal bezwungen hat, nimmt deshalb die klare Favoritenrolle ein. Auch im zweiten Halbfinal zwischen Luna Rossa Prada und American Magic scheinen die Karten klar verteilt. Die Italiener gingen gegen die Amerikaner in allen drei Duellen vor der katalanischen Metropole als Sieger hervor.

Die im Best-of-9-Format ausgetragenen Halbfinals ziehen sich ab Samstag über sechs Tage. Dem zuletzt ausser Konkurrenz mitwirkenden Titelverteidiger Team New Zealand gehört fortan die Zuschauerrolle. Die Neuseeländer werden sich ab dem 12. Oktober im 37. America's Cup dem Gewinner des Louis Vuitton Cup stellen.