Vor Everest-Weltrekordversuch Karl Egloff trainierte bereits 4 Wochen im Himalaya

Auf Instagram nahm Extrem-Bergsteiger Karl Egloff seine Follower mit in das Training für seinen Weltrekordversuch am Everest. Seit Mitte April ist der Schweizer schon zur Akklimatisierung in Nepal.

Publiziert: vor 33 Minuten