Peter Wright besiegt Humphries mit emotionalem Sieg und starker Doppel-Quote

Titelverteidiger Luke Humphries ist bei der Darts-WM im Londoner Ally Pally bereits im Achtelfinal ausgeschieden. Gegen Peter Wright verliert der Top-Favorit mit 1:4.

Das Duell zwischen dem Weltranglistenersten Humphries und dem Schotten Wright hat seine Schatten vorausgeworfen. «Snakebite» kündigte vor dem Turnier an, Humphries und Littler zu «vernichten». Der Engländer antwortete: «Ich bin nur noch einen Weltmeistertitel davon entfernt, mit seiner Karriere mitzuhalten, und ich bin etwa 25 Jahre jünger. Ich denke, das würde alles übertreffen, was er im Sport erreicht hat.»

Als die Pfeile fliegen, gelingt dem Altmeister der bessere Start und Wright sichert sich den ersten Satz. Humphries sucht sein bestes Spiel, gleicht aber auch ohne dieses zum 1:1 aus. Der Satzgewinn zeigt jedoch keine beflügelnde Wirkung. Immer wieder hadert der Engländer mit seinen Würfen, bleibt im Durchschnitt zwar auf Augenhöhe mit Wright, aber weit hinter seinen eigenen Erwartungen zurück. Mit einer überragenden Doppel-Quote von zeitweise über 70 Prozent nutzt der Schotte jeden Fehler seines Kontrahenten eiskalt aus und geht mit 3:1 in Führung. Diese sieht klarer aus, als sie ist, denn jeder Satz geht bis dahin über die volle Distanz.

Wright von Emotionen übermannt

Im anschliessenden fünften Satz prescht Wright im Eiltempo davon, sichert sich mit dem entscheidenden Wurf auf die Doppel-Acht seine siebte Viertelfinal-Teilnahme und liefert sein bestes Spiel des Jahres (Average: 100.93 Punkte). Humphries gratuliert seinem Gegner rührend, die Tränen kann der zweifache Weltmeister Wright, der in den letzten Tagen mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, dann nicht zurückhalten. «Ich hatte das ganze Jahr über mit meiner Form zu kämpfen, was sehr ärgerlich ist, weil ich weiss, dass ich immer noch gute Darts spielen kann», so Wright beim Bühneninterview.

Sein Dank geht an die Fans: «Ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Unterstützung erfahren. Ich danke euch! So etwas habe ich noch nie erlebt.» Das Ziel des Schotten, der in der Weltrangliste von Platz 17 mindestens auf Rang 11 vorstösst, ist klar: «Ich bin zweifacher Weltmeister und möchte es ein drittes Mal werden.» Im Viertelfinal stellt sich zunächst Stephen Bunting oder Luke Woodhouse in den Weg, in einem allfälligen Halbfinal könnte es zum Duell mit dem 17-jährigen Wunder-Teenie Luke Littler kommen.