Sporthilfe-Gala in Zürich

Basler und Bernerin mit Glamour-Auftritt in Zürich: Hürdensprinter Jason Joseph und Beachvolleyballerin Zoé Vergé-Dépré auf dem goldenen Teppich an der Sporthilfe-Gala im Hallenstadion. Foto: Sanjeev Velmurugan 1/8

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Das neue Glamour-Sportpaar

Ein offenes Geheimnis im Schweizer Sport war es schon länger. Doch an der Sporthilfe-Gala im Hallenstadion treten Beachvolleyballerin Zoé Vergé-Depré (26) und Leichtathlet Jason Joseph (26) nun erstmals an einem offiziellen Termin als Paar auf. Und es ist ein regelrechter Glamour-Auftritt, den Vergé-Dépré und Joseph auf dem goldenen Teppich hinlegen. Gross reden über ihre Liebe möchten sie aber nicht. Joseph: «Das ist nicht so unser Ding.»

Salzgeber im Doppelpack

Die Sporthilfe-Gala findet in Anlehnung an die Spiele in Paris unter dem Motto «La Nuit d’Or» statt und beinhaltet die Würdigung aller Olympia-Medaillengewinner wie Chiara Leone, die mit Bruder Francesco kam. Vor rund 900 Gästen führt SRF-Mann Rainer Maria Salzgeber und seine Tochter Cloé durch den Abend. Die Nachwuchs-Moderatorin verrät auf der Bühne, dass ihr Papa tags zuvor sein 30-jähriges Dienstjubiläum beim SRF gefeiert hat. «Er arbeitet schon länger beim SRF, als ich auf der Welt bin!», neckt sie.

Colognas Ungewissheit

Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna (38) marschiert topfit in die Halle. Das Ziel des Hobby-Läufers ist der Marathon am 1. Dezember in Valencia. «Mit den schlimmen Überschwemmungen bin ich aber gar nicht sicher, ob der Marathon überhaupt stattfinden kann.»

Sohn von Sporthilfe-Boss gibt Gas

Einer der Gastgeber huscht mit der ganzen Familie zum Apero. Urs Wietlisbach, der zusammen mit Bernhard Heusler das Co-Präsidium der Sporthilfe bildet, kommt mit Frau Simone. Auch Sohn Qwin ist da – er gewann vor zwei Wochen als Autorennfahrer im Imola die Ferrari-Challenge.

Hingis über das Bencic-Comeback

Tennis-Legende Martina Hingis (44) spricht mit Blick über das Comeback von Belinda Bencic diese Woche. «Ich habe es interessiert verfolgt. Am wichtigsten wird für sie sicher die Erholung, ob sie es sich auch mit der Familie einrichten kann. Einen Match gut spielen oder eine ganze Woche gut durchspielen sind zwei verschiedene Sachen.»

Ragettli als Zürich-Pendler

Die Stimme ist vom Vorabend angeschlagen, da hatte Andri Ragettli (26) am Super10Kampf mitgemacht und die Publikumswahl gewonnen. Der Preis? Ein goldener Gladiatorenhelm. «Den habe ich daheim aufgestellt. Ich war nachts um 2 Uhr daheim in Flims und jetzt schon wieder hier.» Der Ski-Freestyle-Star ergänzt: «Vor neun Jahren war ich mit 17 am Super10Kampf dabei und musste Didier Cuche erklären, wer ich bin. Nun gewinne ich den Publikumspreis. Das ist sehr cool.»

Unbezahlbares Geschenk

Rollstuhl-Überfliegerin Catherine Debrunner (29) enthüllt, dass sie eine ihrer fünf Goldmedaillen von den Paralympics ihrem holländischen Trainer Arno Mul überreichte. «Den Gedanken dazu hatte ich schon länger, doch in Paris habe ich sie ihm spontan geschenkt. Er wurde sehr emotional und wollte sie zuerst gar nicht annehmen.»

Keller mit Krücken

«Sonst habe ich alle Termine abgesagt. Aber diese Gala hier ist eine schöne Abwechslung zum Sofa», sagt Mountainbike- Gesamtweltcupsiegerin Alessandra Keller (28), die nach der Kreuzband-OP mit Krücken und Knieschiene erscheint. «Ich bin relativ schmerzfrei. Aber es ist ein langer Prozess», sagt sie über die Reha.

Kicker im Haus

König Fussball ist sonst ja oft im Fokus. Nicht dieses Mal. Im Hallenstadion stehen die olympischen Sportarten mit Medaillengewinnen im Zentrum. Dennoch tauchen Fussballer auf: Jörg Stiel, Beni Huggel, Adrian Knup, Trainer Uli Forte, Longo Schönenberger.