Alle Fragen und Antworten zum Super10Kampf

Über 20 Aushängeschilder des Schweizer Spitzensports an einem Abend versammelt im Stadion? Gibt es am Freitagabend! Das musst du zur neusten Ausgabe des Super10Kampfs wissen.

Action ist vorprogrammiert: Ruderer Andrin Gulich landete 2023 am Boden. Nun steht die nächste Ausgabe vor der Tür. Foto: BENJAMIN SOLAND 1/8

Auf einen Blick Am Freitagabend steht im Hallenstadion der Super10Kampf an

Es handelt sich um einen lustigen Event mit viel Tradition

Wer? Wo? Wie? Wann genau? Alles dazu hier Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Was ist der Super10Kampf?

Ein traditionsreicher Spass-Event des Schweizer Sports, der an einem Freitagabend im November jeweils das Hallenstadion füllt und dann viele Zuschauer vor den TV lockt. Stars wie Joel Wicki, Angelica Moser oder Olympiasiegerin Chiara Leone treten in der Manege als «Gladiatoren» in zusammengewürfelten Teams gegeneinander an, unter tosendem Applaus von der Tribüne, die in Fanlager unterteilt ist.

Wird es besonders lustig?

Das Programm lässt erahnen, was auf die Stars zukommt. Der Reihe nach: «Eiffelturm», «Asterix + Obelix», «Mona Lisa», «Tour de Cuisine», «L’Amour» und zum Schluss das Finalspiel. Klar ist: In Anlehnung an den Olympia-Sommer in Paris warten ungewohnte Aufgaben auf die sonst so stilsicheren Athleten. Und ebenso ungewohnte Kostüme. Kuriose Szenen garantiert.

Wer wagt sich in die Manege?

Das Who is who des Schweizer Sports, von Leichtathletik bis Kanu, von Ski alpin bis Kunstturnen. Insgesamt 24 Athletinnen und Athleten. Und: Prominente Coaches, die durch Zusprüche am Rand der Manege bestechen werden. Darunter Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig (42) und Kugelstoss-Legende Werner Günthör (63). Im Mittelpunkt steht auch das Moderationsduo Jennifer Bosshard/Sascha Ruefer.

Das sind alle Gladiatoren am Super10Kampf Folgende Gladiatorinnen und Gladiatoren sind dabei: • Jan Christen, Junioren-Europameister Rad Strasse

• Julie Derron, Olympia-Silbermedaille im Triathlon

• Simon Ehammer, Hallen-Weltmeister Siebenkampf

• Mathilde Gremaud, Olympiasiegerin Slopestyle

• Stefanie Grob, zweifache Juniorinnenweltmeisterin Ski Alpin

• Andrin Gulich, Olympia-Bronzemedaille im Rudern

• Lena Häcki-Gross, zweifache Weltcupsiegerin im Biathlon

• Max Heinzer, Team-Weltmeister im Fechten

• Nicolas Huber, WM-Silbermedaille Slopestyle

• Tanja Hüberli, Olympia-Bronzemedaille im Beachvolleyball

• Annik Kälin, 4. Platz Olympische Spiele im Siebenkampf

• Petra Klingler, Weltmeisterin Bouldern und Eisklettern

• Elena Kratter, Paralympics Bronzemedaille im Weitsprung

• Matthias Kyburz, mehrfacher OL-Weltmeister

• Chiara Leone, Olympiasiegerin im Sportschiessen

• Alena Marx, zweifache Europameisterin im Kanu

• Angelica Moser, Europameisterin im Stabhochsprung

• Alina Pätz, sechsfache Curling-Weltmeisterin

• Andri Ragettli, Weltmeister Slopestyle

• Roman Röösli, Olympia-Bronzemedaille im Rudern

• Andy Schmid, Handball-Nationaltrainer, Europapokalsieger

• Taha Serhani, 4. Platz Europameisterschaften am Reck

• Pirmin Werner, 4. Platz Olympische Spiele Aerials

• Joel Wicki, Schwingerkönig. Das sind die Coaches:



• Sergei Aschwanden, Olympia-Bronzemedaillengewinner im Judo

• Heinz Frei, 15-facher Paralympics-Sieger

• Urs Freuler, 10-facher Bahnrad Weltmeister

• Werner Günthör, Olympia-Bronzemedaillengewinner im Kugelstossen

• Patty Schnyder, ehemalige Weltnummer 7 im Tennis

• Nicola Spirig, Triathlon-Olympiasiegerin Folgende Gladiatorinnen und Gladiatoren sind dabei: • Jan Christen, Junioren-Europameister Rad Strasse

• Julie Derron, Olympia-Silbermedaille im Triathlon

• Simon Ehammer, Hallen-Weltmeister Siebenkampf

• Mathilde Gremaud, Olympiasiegerin Slopestyle

• Stefanie Grob, zweifache Juniorinnenweltmeisterin Ski Alpin

• Andrin Gulich, Olympia-Bronzemedaille im Rudern

• Lena Häcki-Gross, zweifache Weltcupsiegerin im Biathlon

• Max Heinzer, Team-Weltmeister im Fechten

• Nicolas Huber, WM-Silbermedaille Slopestyle

• Tanja Hüberli, Olympia-Bronzemedaille im Beachvolleyball

• Annik Kälin, 4. Platz Olympische Spiele im Siebenkampf

• Petra Klingler, Weltmeisterin Bouldern und Eisklettern

• Elena Kratter, Paralympics Bronzemedaille im Weitsprung

• Matthias Kyburz, mehrfacher OL-Weltmeister

• Chiara Leone, Olympiasiegerin im Sportschiessen

• Alena Marx, zweifache Europameisterin im Kanu

• Angelica Moser, Europameisterin im Stabhochsprung

• Alina Pätz, sechsfache Curling-Weltmeisterin

• Andri Ragettli, Weltmeister Slopestyle

• Roman Röösli, Olympia-Bronzemedaille im Rudern

• Andy Schmid, Handball-Nationaltrainer, Europapokalsieger

• Taha Serhani, 4. Platz Europameisterschaften am Reck

• Pirmin Werner, 4. Platz Olympische Spiele Aerials

• Joel Wicki, Schwingerkönig. Das sind die Coaches:



• Sergei Aschwanden, Olympia-Bronzemedaillengewinner im Judo

• Heinz Frei, 15-facher Paralympics-Sieger

• Urs Freuler, 10-facher Bahnrad Weltmeister

• Werner Günthör, Olympia-Bronzemedaillengewinner im Kugelstossen

• Patty Schnyder, ehemalige Weltnummer 7 im Tennis

• Nicola Spirig, Triathlon-Olympiasiegerin Mehr

Der vielleicht legendärste Moment des Super10Kampfs?

Zum 44. Mal findet der Anlass bereits statt. Unvergessen: Als die Lichter angehen, Skispringer Simon Ammann mit dem übers Gesicht gezogene T-Shirt in die Arena rennt und mit voller Wucht in eine TV-Kamera rasselt, sich mit viel Dusel nicht ernsthaft verletzt. Das war 2005.

Wer organisiert den Event?

Die Schweizer Sporthilfe. Die Stiftung förderte im Jahr 2023 über 1000 Athletinnen und Athleten aus 83 verschiedenen Sportarten finanziell. Auch aktuelle oder bereits zurückgetretene Sportstars wie Marco Odermatt oder Daniela Ryf profitierten einst von den Fördergeldern. Praktisch alle Schweizer Olympia-Teilnehmer von Paris 2024 erhielten von der Sporthilfe Unterstützung, es waren 113 von 128. Die aktuellen Co-Präsidenten des Stiftungsrats: Ex-FCB-Präsident Bernhard Heusler und Unternehmer Urs Wietlisbach, der Mitbegründer der Partners Group ist, einem der grössten Unternehmen an der Schweizer Börse.

Wann und wo?

Der Super10Kampf findet am Freitagabend, 1. November, im Hallenstadion in Zürich statt. Um 19 Uhr startet das Vorprogramm, um 19.30 Uhr die Show, die bis ca. 22 Uhr geht. Wenn man nicht vor Ort ist? Die TV-Ausstrahlung ist am Samstag, 23. November 2024, um 20.10 Uhr auf SRF1.

Gibt es noch Tickets?

Nach Stand des Vortags noch ganz, ganz wenige.