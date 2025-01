Schmerzhafte Niederlage Schach-Legende beginnt bei WM hemmungslos zu weinen

An der Blitzschach-WM in New York trifft Wassyl Iwantschuk auf Daniel Naroditsky. Als dem Schnellschach-Weltmeister von 2016 die Zeit abläuft und er die Partie verliert, bricht er in Tränen aus. Untröstlich bleibt er minutenlang auf seinem Stuhl sitzen.