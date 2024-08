In knapp einer Woche fliegt Audrey Gogniat in die USA. Vier Jahre wird die Olympia-Bronze-Gewinnerin dort leben. Die Schützin will sich sportlich und mental weiterentwickeln.

1/6 Nach ihrem Bronze-Coup an den Olympischen Spielen zieht es Audrey Gogniat in ein neues Land.

Nicola Abt Ringier Journalistenschüler

Audrey Gogniat (21) kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille an den Olympischen Spielen bereitet sie sich derzeit auf ihr neues Leben in den USA vor. Am 21. August fliegt die Jurassierin über den Grossen Teich. An einer Universität im US-Bundesstaat Mississippi wird sie ein vierjähriges Sportstudium beginnen. Später möchte Gogniat als Sportlehrerin arbeiten.

Der USA-Plan steht seit einem Jahr. Was sie damals nicht berücksichtigte: Der Gewinn einer Olympiamedaille – und was das mit sich bringt. In den letzten Wochen jagte ein Termin den nächsten. Ihr Handy ist voll mit Glückwünschen. «Ich möchte jede Nachricht persönlich und ausführlich beantworten, deshalb dauert alles etwas länger», entschuldigt sie sich. Wo sie ihre Medaille aufhängen wird, weiss sie noch nicht. Ihre Gedanken sind gerade ganz woanders.

Respekt vor dem neuen Lebensabschnitt

Gogniat überlegt sich, was sie unbedingt in den USA braucht und was in der Schweiz bleiben kann. Zudem müssen einige Details noch geklärt werden. «Das ist schon ein bisschen stressig.» Wenn sie an ihren neuen Lebensabschnitt denkt, spürt sie grosse Vorfreude und Respekt. «Ich weiss nicht genau, was auf mich zukommt. Das macht mir auch ein wenig Angst.»

Gogniat wird die «University of Mississippi» in Oxford besuchen. Sie ist mit rund 23'000 Studenten die grösste Hochschule in Mississippi. Als Gogniat zu Besuch war, fühlte sie sich sogleich sehr wohl. Zudem seien die Rahmenbedingungen für ihre weitere sportliche Karriere optimal. «Dort gibt es einen Schiessstand. So kann ich mich auch in dieser Zeit verbessern.» Ihre Wohnung befindet sich etwas ausserhalb des Campus. Was Gogniat Sicherheit gibt, ist ihr Englisch. Sie spricht die Sprache bereits ziemlich gut. So dürfte die Schützin schnell einmal Anschluss finden.