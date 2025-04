Nächster America's Cup findet ohne Team Ineos statt

Das Boot des Team Ineos wird man beim nächsten America's Cup nicht sehen. Foto: imago/LaPresse

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das britische Syndikat Ineos nimmt nicht am nächsten America's Cup teil. Am Ursprung des Entscheids steht der Abgang von Skipper Ben Ainslie.

Sir Ben Ainslie hatte sich im Januar vom Team Ineos Britannia getrennt und sich seither vollends der von ihm gegründeten Athena Sports Group zugewandt, mit der Absicht, mit einem Boot des eigenen Unternehmens an der 38., im Jahr 2027 vorgesehenen Ausgabe des America's Cups teilzunehmen. Um den Plan in die Tat umzusetzen, trat der vierfache Olympiasieger auch mit den Verantwortlichen der Equipe Ineos in Verhandlungen.

Weil die Gespräche und eine Einigung weit mehr Zeit als vorgesehen beanspruchten, entschlossen sie sich bei Ineos nun, die Meldung für den nächsten America's Cup zurückzuziehen. Bei Ineos sahen sie durch die Verzögerung die Vorbereitung für die neuerliche Teilnahme zu sehr beeinträchtigt. Die mit Ainslie doch noch erzielte Einigung hätte es beiden Partien ermöglicht, am kommenden America's Cup zu starten.

Das Team Ineos hatte sich im vergangenen Herbst bei der 37. Ausgabe des Segel-Klassikers in der Vorausscheidung mit den Herausforderern durchgesetzt und unter anderen auch das Schweizer Team Alinghi bezwungen. Im Duell um den America's Cup mussten sich die Briten dem Team Neuseeland, das die älteste Sport-Trophäe zum dritten Mal in Folge gewann, mit 2:7 Siegen geschlagen geben.