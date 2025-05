Judoka Daniel Eich verpasst seinen ersten Sieg an einem Grand-Slam-Turnier erneut knapp.

Judo-Grand-Slam in Astana

Daniel Eich muss sich in Astana erneut im Final geschlagen geben. (Archivbild) Foto: LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Daniel Eich verpasst seinen ersten Sieg an einem Grand-Slam-Turnier ein weiteres Mal knapp. Der Aargauer verliert in Astana den Final in der Klasse bis 100 kg gegen den Japaner Dota Arai.

Erneut ist in Kasachstans Hauptstadt ein Japaner für Eich (noch) zu stark. Vor einem Jahr hat sich der letztjährige Olympia-Fünfte im Final Arais Landsmann Aaron Wolf, vor bald vier Jahren in Tokio Olympiasieger, beugen müssen.

Insgesamt bestreitet Eich zum vierten Mal einen Final auf Stufe Grand Slam, auf der die wichtigsten Turniere nach jenen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften durchgeführt werden. Zweiter wie vor zwölf Monaten in Astana wurde der 25-jährige Aargauer auch vor gut zwei Jahren in Antalya sowie im vergangenen Mai in Duschanbe, der Hauptstadt Tadschikistans.