Das Team Britannia realisiert am fünften Final-Tag zwei Siege. Somit kann am Freitag die Entscheidung um den Louis Vuitton Cup fallen.

Italiener in Rücklage

Kurz zusammengefasst Das Team Britannia schlägt Luna Rossa am Mittwoch zweimal



Jetzt fehlt den Briten nur noch ein weiterer Erfolg

Das Team Britannia (l.) steht vor dem Gewinn des Louis Vuitton Cup. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Team Britannia braucht nur noch einen Sieg, um den Louis Vuitton Cup zu gewinnen. Die Briten setzen sich am fünften Final-Tag in beiden Rennen gegen Luna Rossa durch und führen 6:4.

Nachdem sich die Finalisten an den bisherigen vier Renntagen vor Barcelona im Gleichschritt bewegt und jeweils ein Duell für sich entschieden haben, legt Britannia am Mittwoch womöglich vorentscheidend vor.

Anders als an den letzten drei Renntagen kann Luna Rossa im zweiten Duell des Tages nicht kontern. Das italienische Boot braucht somit am Freitag zwei Siege, um den Showdown am Samstag herbeizuführen.

Der Gewinner bekommt das Recht, den aktuellen America's-Cup-Sieger New Zealand herauszufordern. Der Final, ebenfalls im Best-of-13-Modus ausgetragen, beginnt am übernächsten Samstag, 12. Oktober.