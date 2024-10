Die Finalisten im America's Cup bewegen sich weiter im Gleichschritt. Britannia und Luna Rossa gewinnen erneut je ein Rennen, so dass es jetzt nach Siegen 4:4 steht.

Trotz Systemfehler fahren die Italiener am Dienstag den Sieg ein. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das erste Duell am Dienstag ist vorzeitig entschieden. Das Boot der Italiener schlägt wegen eines Systemfehlers bei einer Geschwindigkeit von über 90 Stundenkilometern mit dem Bug hart auf dem Wasser auf, was zu Schäden an der Abdeckung der Jacht führt.

Beirren lässt sich die Crew von Luna Rossa wegen des Missgeschicks aber nicht – obwohl bei den Reparaturarbeiten die defekten Stellen an der Frontpartie des Boots teilweise nur behelfsmässig durchgeführt werden können. Die Italiener erwischen den besseren Start, halten den Konkurrenten schnell auf Distanz und geben die Führung bis ins Ziel nicht mehr ab.

Für den Gewinn der Serie sind sieben Siege nötig. Der Gewinner bekommt das Recht, den aktuellen America's-Cup-Sieger New Zealand herauszufordern. Der Final, ebenfalls im Modus Best-of-13 ausgetragen, beginnt am übernächsten Samstag, 12. Oktober.