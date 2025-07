Olympiasiegerin Chiara Leone schiesst nächste EM-Medaille

Chiara Leone (vorne) und Christoph Dürr (Mitte) holen EM-Silber. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

Die Olympiasiegerin Chiara Leone und der Gewehr-Profi Christoph Dürr gewinnen an der EM im französischen Châteauroux im Dreistellungs-Mixed-Wettkampf über 50 m die Silbermedaille.

Die 27-jährige Aargauerin, welche am Samstag bereits das Frauen-Team zu Bronze geführt hat, brilliert am Sonntag in ihrer Paradedisziplin erneut. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Dürr erreicht sie souverän den Gold-Match gegen Jeanette Duestad und Jon Hegg aus Norwegen.

Leone und Dürr führen über weite Strecken des Finals, können aber die Pace nicht ganz halten. Ähnliches passierte der Olympiasiegerin schon im Einzel: Als Titelverteidigerin lag sie lange auf Goldkurs, fiel aber zum Schluss noch in den vierten Rang zurück.

Ebenfalls Klasse beweist auch das zweite Schweizer Team mit Annina Tomaschett und Jan Lochbihler mit Platz 8.

Für Leone ist die Rückkehr nach Châteauroux, wo sie am 2. August 2024 Olympia-Gold im Dreistellungsmatch über 50 m gewann, somit geglückt, auch wenn der EM-Titel im Einzel nicht erfolgreich verteidigt wurde. Nach einem durchzogenen Saisonstart tut diese starke Klassierung gut. Der Dreistellungsmatch über 50 m ist die Königsdisziplin im Schiesssport, allerdings ist nur das Einzel, nicht aber die an der EM ausgetragenen Team-Wettkämpfe olympisch.