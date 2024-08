Ehrung für die Gold-Schützin Olympiasiegerin Chiara Leone feiert ihre Medaille in Paris

Die Aargauerin gewann am letzten Freitag im 50 m Dreistellungskampf die bisher einzige Goldmedaille für die Schweiz an den Olympischen Spiele in Paris. Heute Mittwoch wird sie im Maison Suisse empfangen – ab 19 Uhr live auf Blick TV.