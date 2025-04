1/5 Gerwyn Price wurde in der Partie gegen Nathan Aspinall mehrmals von den Fans bei seinen Würfen gezielt gestört. (Archivbild) Foto: Getty Images

Gerwyn Price verliert Darts-Match in Riesa (De)

Fans pfiffen gezielt, um Price zu stören, Gegner Aspinall ermahnte Zuschauer

Price führte im Match gegen Aspinall schon mit 5:2

Pascal Keusch Redaktor Sport

Deutsche Darts-Fans haben für einen Eklat bei einem Spiel von Ex-Weltmeister Gerwyn Price gesorgt. Der 40-jährige Waliser musste im Achtelfinal der International Darts Open in Riesa (De) eine bittere Niederlage hinnehmen – nicht zuletzt wegen störender Zwischenrufe.

Philip Brzezinski, der Master of Ceremonies, zeigte sich nach dem Spiel am Hallenmikrofon sichtlich enttäuscht: «Es ist wirklich – sorry – an Dämlichkeit nicht zu überbieten», kommentierte er die Situationen, als Price immer wieder durch Pfiffe irritiert worden war.

«Ihr beeinflusst uns»

Price führte im Match gegen Nathan Aspinall (33) schon mit 5:2 und hätte nur noch ein Leg für den Einzug in den Viertelfinal gebraucht. Dann begannen unsportliche Fans, ihn zu stören. Immer wieder wurde laut gepfiffen – gezielt, um die Wurfbewegung bei Price zu unterbrechen. Weder die Ansage von Caller Huw Ware (31) noch der Sicherheitsdienst konnten die Situation entschärfen oder die Störer identifizieren.

Auch Gegner Aspinall war aufgebracht und unterbrach das Match mehrmals, um die Zuschauer zu ermahnen. «Egal, wer spielt, ob ihr ihn mögt oder nicht – ihr habt eine bessere Zeit, wenn wir gute Darts werfen. Stoppt dieses Pfeifen. Denn es beeinflusst uns. Ihr bezahlt doch Geld, um guten Sport zu sehen», sagte der Brite. Trotz des klaren Rückstands kämpfte sich «The Asp» zurück und glich zum 5:5 aus, überstand sogar einen Matchdart des Weltmeisters von 2021 und checkte 121 Punkte zum Sieg aus. «Pfiffe haben Gerwyn Price dieses Match gekostet», urteilte Dazn-Kommentator Adrian Geiler.

Wiederholt Ärger mit Fans für Price

Der ehemalige Rugbyspieler Price, der seit 2014 voll auf die Karte Darts setzt, wird nicht zum ersten Mal ausgepfiffen. Weil er seine Erfolge laut und exzessiv feiert, ist er so manchem Fan ein Dorn im Auge. Im Viertelfinal an der WM 2023 trug Price wegen der Pfiffe sogar Ohrenschützer.

Viele Anhänger nehmen dem Waliser übel, dass er sich wiederholt respektlos gegenüber seinen Gegnern verhalten hat, sei es durch Rempeleien, Wortgefechte oder Provokationen in den sozialen Medien. Dafür wurde er von der Professional Darts Corporation auch schon bestraft.