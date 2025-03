Der Darts-Weltmeistertitel wird finanziell aufgewertet: Das Preisgeld verdoppelt sich auf eine Million Pfund. Zusätzlich wird das Teilnehmerfeld von 96 auf 128 Spieler erweitert, was Änderungen im Turnierablauf mit sich bringt.

Dem Dartsweltmeister winkt ab nächstem Jahr eine Million Preisgeld. Für Luke Littler gabs beim letzten Titel etwa die Hälfte. Foto: imago/Action Plus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Weltmeistertitel im Darts wird finanziell deutlich aufgewertet. Der Internationale Verband verdoppelt das Preisgeld auf eine Million Pfund (rund 1,14 Millionen Franken).

Neben dem Preisgeld, das nicht nur für den Sieger, sondern für alle Spieler verdoppelt wird, wird auch das Teilnehmerfeld aufgestockt, nämlich von 96 auf 128 Spieler. Das bedeutet, dass es für die besten 32 Akteure für die erste Runde keine Freilose mehr gibt.

Austragungsort der WM ist jeweils von Mitte Dezember bis Anfang Januar der Alexandra Palace, besser bekannt als «Ally Pally», in London. Insgesamt sollen an der WM Preisgelder in Höhe von umgerechnet 5,7 Millionen Schweizer Franken ausgezahlt werden.