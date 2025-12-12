Darts-Weltmeister Luke Littler (18) startet furios in die WM in London. Er besiegt Darius Labanauskas mit 3:0 und kämpft anschliessend mit einer Wespe. Michael van Gerwen prophezeit jedoch ein baldiges Ende von Littlers Dominanz.

Darum gehts Weltmeister Luke Littler startet furios in die Darts-WM in London

Wespe stört Littlers Siegerinterview, hat ihn vor zwei Jahren gestochen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der Weltmeister hat eingecheckt. Luke Littler (18) legt an der Darts-WM in London einen furiosen Start hin und lässt dem Litauer Darius Labanauskas nicht den Hauch einer Chance. 3:0 fertigt die Weltnummer 1 seinen Kontrahenten ab.

Einen grösseren Kampf hat der Wunderteenie im anschliessenden Siegerinterview. Als er am Sky-Mikrofon steht, duckt er sich plötzlich und bewegt sich wie ein Boxer, der den Schlägen ausweicht. Der Grund: eine Wespe. Das Insekt hat im «Ally Pally» schon Legendenstatus, seit Jahren schwirrt immer wieder ein solches Tierchen umher. Vor zwei Jahren hat eine Wespe Littler sogar gestochen.

«Ich bin sehr glücklich über den Sieg», sagt der grosse Titelfavorit, als ihn das Tier in Ruhe lässt und beteuert: «Es war kein einfaches Spiel.» Glück brachte ihm wohl auch das Küsschen mit Freundin Faith Millar, mit der Littler seit diesem Jahr zusammen ist.

Van Gerwen prophezeit Ende der Littler-Regentschaft

Dass Littler derzeit das Mass aller Dinge ist, ist auch Michael van Gerwen nicht verborgen geblieben. «Er hat für den Dartsport schon sehr viel geleistet», sagt der dreifache Weltmeister im Gespräch mit dem «Guardian». Doch er prophezeit, dass die Regentschaft des Teenies bald einmal sein Ende haben wird.

«Er lebt bei seiner Mutter und hat es leicht. Er hat keine eigene Familie. Er hat keine Verpflichtungen», sagt der Holländer, der Littler im letzten WM-Final klar unterlegen war. Littlers Karriere werde «nicht immer reibungslos» verlaufen: «Alles ist in Ordnung. Aber wenn man sich dem wirklichen Leben stellen muss, ändern sich die Dinge.»