Ab Donnerstag fliegen wieder die Pfeile an der Darts-WM. Dieses Jahr nehmen so viele Spieler teil wie noch nie, und auf den Weltmeister wartet ein doppelt so hohes Preisgeld wie bisher. Hier gibts alles, was du zum Turnier wissen musst.

Darum gehts Rekord-Teilnehmerzahl an Darts-WM 2026

Stefan Bellmont vertritt die Schweiz, trifft auf Legende Raymond van Barneveld

Gesamtpreisgeld verdoppelt auf 5 Millionen Pfund, Sieger erhält 1 Million Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wann findet die Darts-WM 2026 statt?

Die erste Partie findet am Donnerstag, 11. Dezember, statt, der Final dann am Samstag, 3. Januar 2026. Gespielt wird an jedem Tag, ausser vom 24. bis und mit 26. Dezember und an Silvester.

Wo findet die WM statt?

Wie jedes Jahr im legendären Alexandra Palace, kurz «Ally Pally», im Norden Londons. Und die Darts-Fans dürfen aufatmen: Die Professional Darts Corporation (PDC) hat kürzlich den Vertrag mit den Verantwortlichen der Arena bis 2031 verlängert. Das Gerücht, wonach das Turnier zu den Saudis wechsle, hat sich vorerst zerschlagen. Es wird aber aller Voraussicht nach das letzte Mal sein, dass die Spiele in der rund 3000 Zuschauer fassenden West Hall stattfinden. Nächstes Jahr will man sie in der Great Hall, in der rund 5000 Fans Platz haben, durchführen.

Wie viele Teilnehmer hat die WM?

Es wird die erste WM mit 128 statt wie bisher 96 Profis sein. Dies hat zur Folge, dass die 32 besten Darts-Spieler der Welt, die als Gesetzte antreten, ebenfalls schon in der ersten Runde antreten müssen. Bis anhin genossen die Top-Stars jeweils ein Freilos zu Beginn. Deshalb beginnt das Turnier auch vier Tage früher als letztes Jahr.

Ist auch ein Schweizer dabei?

Ja! Stefan Bellmont (36) hat sich zum zweiten Mal in Folge für die WM qualifiziert. Durch den Gewinn der Gesamtwertung der PDC Challenge Tour hat er sich das WM-Ticket gesichert und konnte so die normale Qualifikation umgehen. Und auf den Chamer wartet mit Raymond van Barneveld (58) eine absolute Legende des Sports. Das Duell gegen den fünffachen Weltmeister steigt am Mittwoch, 17. Dezember, um ca. 21 Uhr.

Wer sind die Favoriten?

Die klare Antwort: Luke und Luke. Luke Littler (18), die Weltnummer eins, und Luke Humphries (30), der erste Verfolger, sind derzeit das Mass aller Dinge. Zusammen haben sie acht der elf grössten Turniere des Jahres gewonnen. Littler entschied neben der WM fünf weitere Major-Events für sich, Humphries deren zwei. Und sonst? Die üblichen Verdächtigen wie Vorjahresfinalist Michael van Gerwen (36, Weltnummer 3), Stephen Bunting (40, Weltnummer 4) und Gerwyn Price (40, Weltnummer 9) können das Star-Duo natürlich ärgern, haben aber selbst keine einwandfreie Saison hinter sich.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Doppelt so hoch wie letztes Jahr. Das Gesamtpreisgeld lag da bei 2,5 Millionen Pfund, heuer ist es doppelt so hoch. Genauso die Weltmeistergage: Littler strich mit dem WM-Titel 500’000 Pfund (circa 535’000 Franken) ein, nun gibts für den Weltmeister eine Million Pfund (1,07 Millionen Franken). Mehr Turniertage bedeuten mehr Zuschauer und dadurch mehr Einnahmen.

Preisgeld an Darts-WM 2026 Weltmeister: 1'000'000 Pfund (ca. 1,072 Mio. Franken)

Final: 400'000 Pfund (ca. 430'000 Franken)

Halbfinal: 200'000 Pfund (ca. 215'000 Franken)

Viertelfinal: 100'000 Pfund (ca. 107'000 Franken)

Achtelfinal: 60'000 Pfund (ca. 64'000 Franken)

3. Runde: 35'000 Pfund (ca. 37'500 Franken)

2. Runde: 25'000 Pfund (ca. 26'800 Franken)

1. Runde: 15'000 Pfund (ca. 16'100 Franken) Total: 5 Millionen Pfund (ca. 5,36 Mio. Franken) Weltmeister: 1'000'000 Pfund (ca. 1,072 Mio. Franken)

Welchen Bonus gibts für einen Neundarter?

Unverändert bleibt das Preisgeld für einen Neundarter. Schafft ein Spieler das perfekte Leg, gibts 60’000 Pfund (64’000 Franken). Die gleiche Summe geht an einen zufällig ausgewählten Fan aus dem Publikum und an eine Prostatakrebs-Stiftung. Bei der letzten WM durfte sich sogar ein Schweizer Fan über den Gewinn freuen.

Wo kann ich die WM im TV schauen?

Sport1 zeigt auch dieses Mal das komplette WM-Programm im Livestream und fast alle Spiele auch im Free TV. Wer gar kein Spiel verpassen möchte, geniesst beim Pay-TV-Sender Dazn die geballte Ladung Darts.