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Massensturz mit Folgen
Schweizerinnen schiessen sich gegenseitig ab

Beim Short-Track-Rennen in Nove Mesto kommt es zwei Runden vor Schluss zum Massensturz. Ganz bitter: Gleich drei Schweizerinnen sind betroffen.
Publiziert: 12:11 Uhr
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