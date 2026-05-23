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Short-Track: Schweizerinnen schiessen sich gegenseitig ab
Massensturz mit Folgen
Schweizerinnen schiessen sich gegenseitig ab
Beim Short-Track-Rennen in Nove Mesto kommt es zwei Runden vor Schluss zum Massensturz. Ganz bitter: Gleich drei Schweizerinnen sind betroffen.
Publiziert: 12:11 Uhr
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