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«Manzambi ist eine Granate»
Sogar der Oberbürgermeister von Freiburg schwärmt

Es scheint, als würde ganz Freiburg Johan Manzambi zu Füssen lieben. Die Fans loben den Nati-Star in den höchsten Tönen!
Publiziert: 17:18 Uhr
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