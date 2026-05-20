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Oberbürgermeister von Freiburg schwärmt von Manzambi
«Manzambi ist eine Granate»
Sogar der Oberbürgermeister von Freiburg schwärmt
Es scheint, als würde ganz Freiburg Johan Manzambi zu Füssen lieben. Die Fans loben den Nati-Star in den höchsten Tönen!
Publiziert: 17:18 Uhr
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