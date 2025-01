1/2 Simon Ehammer zeigt zum Saisonauftakt eine starke Leistung. (Archivbild) Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Simon Ehammer gewinnt mit 6205 Punkten zum vierten Mal in Folge den Hallen-Siebenkampf im französischen Aubière. Der Indoor-Weltmeister bestätigt damit die Limite für die Hallen-EM in Apeldoorn.

Ehammer realisiert einen soliden Saisoneinstieg. Besonders stark zeigt sich der 24-jährige Appenzeller über 60 m Hürden, wo er in 7,63 Sekunden eine Schweizer Saisonbestzeit aufstellt (bisher 7,64 von Jason Joseph 24 Stunden zuvor in Magglingen) und die Limite für die Hallen-EM egalisiert. Auch mit 7,82 m im Weitsprung holt er mehr als 1000 Punkte, wobei er in dieser Disziplin deutlich weitere Sprünge in den Beinen hat. Im abschliessenden 1000-m-Lauf rettet er einen Vorsprung von sechs Punkten auf den Franzosen Luc Brewin.

An der Hallen-EM plant Simon Ehammer den Start im Siebenkampf, an der Hallen-WM zwei Wochen später in Nanjing in China startet er ausschliesslich im Weitsprung. In beiden Disziplinen ist er Schweizer Rekordhalter.