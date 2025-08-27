Was zeigt Stabhochspringerin Moser auf dem Sechseläutenplatz?

vor 1 Minute
Moser greift ein
Die Schweizerin probierts auf 4,45 m und scheitert im ersten Versuch. Kein optimaler Start für Angelica Moser.
vor 11 Minuten
Schöne Kulisse
Die Stabhochsprung-Anlage steht direkt vor dem Zürcher Opernhaus.
vor 13 Minuten
Zwei Schweizerinnen am Start
Aus Schweizer Sicht gibt Lea Bachmann in Zürich ihre Premiere auf Diamond-League-Stufe. Grösster Trumpf aus Schweizer Sicht ist aber sicher Europameisterin Angelica Moser.
vor 27 Minuten
Herzlich willkommen zum Ticker des ersten Tags von Weltklasse Zürich 2025!
Die Eröffnung des diesjährigen Diamond-League-Meetings wird auf dem Zürcher Sechseläutenplatz stattfinden. Das Stabhochspringen der Frauen gibt es um 14.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr folgen das Kugelstossen der Männer und Frauen, der Weitsprung der Männer und Frauen sowie der Stabhochsprung der Männer.
Ende des Livetickers