DE
FR
Abonnieren

Weltklasse Zürich im Ticker
Was zeigt Stabhochspringerin Moser auf dem Sechseläutenplatz?

Die perfekte WM-Vorbereitung gibt es heute für Angelica Moser, denn der Stabhochsprung-Wettbewerb findet vor ihrer Haustür auf dem Sechseläutenplatz statt. Den ersten Tag von Weltklasse Zürich gibts hier live im Ticker.
Publiziert: vor 18 Minuten
Teilen
Kommentieren
vor 1 Minute

Moser greift ein

Die Schweizerin probierts auf 4,45 m und scheitert im ersten Versuch. Kein optimaler Start für Angelica Moser. 

vor 11 Minuten

Schöne Kulisse

Die Stabhochsprung-Anlage steht direkt vor dem Zürcher Opernhaus.
vor 13 Minuten

Zwei Schweizerinnen am Start

Aus Schweizer Sicht gibt Lea Bachmann in Zürich ihre Premiere auf Diamond-League-Stufe. Grösster Trumpf aus Schweizer Sicht ist aber sicher Europameisterin Angelica Moser.

vor 27 Minuten

Herzlich willkommen zum Ticker des ersten Tags von Weltklasse Zürich 2025!

Die Eröffnung des diesjährigen Diamond-League-Meetings wird auf dem Zürcher Sechseläutenplatz stattfinden. Das Stabhochspringen der Frauen gibt es um 14.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr folgen das Kugelstossen der Männer und Frauen, der Weitsprung der Männer und Frauen sowie der Stabhochsprung der Männer.

Ende des Livetickers
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen