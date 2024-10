Kurz zusammengefasst Schweizer Leichtathletik-Stars geniessen Ferien nach Saisonende

Simon Ehammer heiratet und flittert in Südafrika und Mauritius

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Kaum ist die anstrengende Saison vorbei, zieht es die Schweizer Leichathletik-Stars in die wohlverdienten Ferien. Ihre Ziele könnten dabei kaum unterschiedlicher sein.

Zehnkämpfer und Weitspringer Simon Ehammer (24) hat kurz nach Saisonende geheiratet und geniesst mit seiner Frau Tatjana (25) die Flitterwochen. Erst gehts in Südafrika auf Safari, danach wird der Strand auf Mauritius genossen.

Ebenfalls nach Afrika ist Sarah Atcho-Jaquier (29) gereist. In Äthiopien gibts eine überraschende Begegnung mit einem Affen und den Besuch in einem SOS-Kinderdorf – inklusive Wettrennen mit Schülern. Und das nicht nur auf ungewohntem Terrain, sondern auch ohne Schuhe – notgedrungen, wie die Sprinterin verrät. «Ja, ich laufe barfuss, weil ich Sandalen trug», schreibt sie auf Instagram. Das Reiseziel von Annik Kälin (24) liegt hingegen in Asien. Die Siebenkämpferin lädt ihre Batterien auf Bali auf.

Duo in New York

Nicht für alle ist Strand Pflicht. Ein Duo hat sich für den Trip in eine Grossstadt entschieden. Hürdenläuferin Ditaji Kambundji (22) und Sprinter William Reais (25) sind nach New York geflogen. Die beiden geniessen das kulinarische Angebot und schauen sich Wahrzeichen wie die Brooklyn Bridge oder das Empire State Building an.

Stabhochsprung-Europameisterin Angelica Moser (27) erkundet in ihren Ferien Barcelona. Auf Strand will sie aber trotzdem nicht verzichten und hängt ein paar Tage auf Mallorca an.

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Das denkt sich Mujinga Kambundji (32), die sich für Ferien in der Heimat entschieden hat. «Welch eine Freude, die frische Bergluft einzuatmen und diese unglaubliche Aussicht zu geniessen», schreibt die Sprinterin auf Instagram zu Fotos ihres Aufenthaltes in den Berner Alpen. Nicht nur dort ist es schön, sondern auch in der Innerschweiz. Auf dem Bürgenstock entspannt Kambundji im für sie offenbar perfekten Pool.

Egal, wo die Leichtathletik-Stars ihre Ferien verbringen, sie werden alle erholt zurückkehren. Und schon bald mit der Vorbereitung auf die kommende Saison beginnen.