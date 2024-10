Abschiedstour an den Volksläufen der Schweiz: Tadesse Abraham (hier als Sieger des Murtenlaufs) kommt am 15. Dezember nach Zürich. Foto: keystone-sda.ch 1/5

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Jetzt ist dann wirklich Schluss. Tadesse Abraham (42) läuft in schnellen Schritten seinem Karriereende entgegen. Ende Jahr ist für den Marathon-Europameister von 2016 alles vorbei. Abraham hatte schon früh angekündigt, dass 2024 seine letzte Saison sein wird.

So konnte er der Reihe nach alles abhaken. Seine wohl letzte Verbesserung seines Marathon-Schweizerrekords (2:05,01 Stunden) beim Sieg in Barcelona (Sp), seine letzte EM im Juni in Rom, seine letzten Olympischen Spiele im August in Paris, sein letzter Marathon Anfang Dezember in Valencia (Sp) – und am 15. Dezember sein aller-, wirklich allerletzter Auftritt als Aktiver in einem Rennen.

Duelle mit Dominic Lobalu

Abraham läuft Mitte Dezember den Zürcher Silvesterlauf. Die Teilnahme des Schweizers mit Wurzeln in Eritrea am Sprint durch die Stadt ist eine Tradition. Schon vier Mal siegte Abraham beim Silvesterlauf. Letztmals 2019, bevor die Regentschaft von 10’000-Meter-Europameister Dominic Lobalu begann, der die drei letzten Ausgaben gewann.

Bei seinem letzten Auftritt als Lauf-Profi wird Abraham quasi von Tausenden Hobby-Athleten begleitet, auch wenn die Elite-Klasse bei ihren 16 Runden durch die vorweihnachtliche Zürcher Innenstadt unter sich bleibt.

Rund 20’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürften auch diesmal dabei sein. Wer sich jetzt anmeldet, kommt günstiger davon als kurz vor dem Start. Schulklassen starten gratis.

Und mittendrin Abraham bei seinem letzten Start als Elite-Läufer.

Ob er auch zum letzten Mal am Silvesterlauf startet? Wir gehen mal davon aus, dass seine Fitness auch in den kommenden Jahren noch locker für die 5,3 km ausreicht.