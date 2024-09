Lobalu gewinnt Greifenseelauf

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dominic Lobalu hat am Greifenseelauf den Halbmarathon gewonnen. Der Flüchtling aus dem Südsudan, der seit Mitte Mai abgesehen von den Olympischen Spielen für die Schweiz starten darf und an der EM in Rom Gold über 10'000 m und Bronze über 5000 m geholt hatte, distanzierte in 1:04:31 Stunden den zweitplatzierten Somalier Abdi-Salam Ali vom LC Uster um 29 Sekunden.

Dominic Lobalu gewinnt den Greifenseelauf bei den Männern. Foto: Claude Diderich/freshfocus 1/2

Bei den Frauen standen mit Fabienne Schlumpf und Sereina Scherzinger zwei Schweizerinnen auf dem Podest. Die Zürcher Oberländerin Schlumpf verlor mit 1:13:21 Stunden 39 Sekunden auf die kenianische Siegerin Rabecca Chepkwemoi. Scherzinger kam nach 1:15:34 Stunden ins Ziel.