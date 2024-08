Unfall in der Leichtathletik Offizieller schiesst mit Startpistole auf Kollegen

Die Startschuss-Pistole kann ganz schön gefährlich sein. Dies musste ein Offizieller in der chinesischen Stadt Changchun am eigenen Körper erfahren. Sein Kollege feuert beim Start den Schuss in seine Richtung. Er bleibt glücklicherweise unverletzt.