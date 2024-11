1/6 Simon Ehammer macht nicht nur der Super10Kampf im Hallenstadion Spass: Der Hallen-Weltmeister brennt darauf, 2025 im Mehrkampf wieder voll anzugreifen. Foto: STEFAN BOHRER

Auf einen Blick Simon Ehammer und Tatjana Meklau planen noch keine Kinder

Ehammer will 2025 Hallen-Europameister und Europarekordhalter werden

Der Europarekord im Mehrkampf liegt bei 6479 Punkten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Verlobung, Hochzeit – und dann bald eine Familie? Als Blick Simon Ehammer (24) im Hallenstadion vor dem Super10Kampf der Sporthilfe auf diese mögliche Lebens-Trilogie anspricht, sagt der Appenzeller klipp und klar: «Kinder sind noch kein Thema bei uns.» Ehammer heiratete im September seine langjährige Partnerin Tatjana Meklau (25), die im österreichischen Skicross-Team ebenfalls eine Spitzensportkarriere vorantreibt.

Der Sport bleibt bis auf weiteres im Fokus des Ehepaars. Denn für den Weltklasse-Leichtathleten liessen sich eine Familie und die Karriere nicht derart unter einen Hut bringen, wie sich Ehammer das vorstellen würde. Er sagt: «Wir beide haben noch ein paar Ziele, die wir in unserem Leben erreichen wollen, wir sind ja noch jung. Da wäre ein Kind sicher hinderlich. Denn mit einem Kind wäre für mich klar, dass man anderes zurückstecken und seine Zeit anders investieren müsste.»

EM-Titel und Europarekord als erstes Ziel 2025

Doch dieser Mann hat in den Leichtathletik-Stadien noch viel vor. Respektive in den Hallen. «Mein Fokus liegt jetzt auf der Hallensaison», schildert Ehammer, der letzten Winter in Glasgow Mehrkampf-Weltmeister wurde. Nun soll der nächste Titel her. «Ich bin Hallen-Weltmeister. Da ist klar, dass ich auch Hallen-Europameister werden will.»

Die EM findet Anfang März in Apeldoorn (Ho) statt. Am liebsten würde der Ostschweizer dort gleich auch mit Europarekord siegen. An der WM in Glasgow triumphierte Ehammer zwar mit 6418 Punkten, was Schweizerrekord war. «Dort hatte ich beim Hochsprung doch einige Punkte vergeben. Da liegt sicher mehr drin.» Der Hallen-Europarekord gehört mit 6479 Punkten aber Mehrkampf-Star Kevin Mayer (Fr, 32).

Mayer einen Rekord entreissen? Es wäre ein weiterer Meilenstein in Ehammers Laufbahn, auf der 2025 eine Art Comeback-Saison im Mehrkampf wird. Denn 2024 war er hauptsächlich Weitspringer und glänzte in der Sandgrube mit EM-Bronze und Olympia-Rang 4. Weil er in Götzis (Österreich) seinen einzigen Zehnkampf der Saison abbrechen musste, steht 2024 als blanker Nuller da.

Das soll nun wieder ganz anders werden. Ehammer geniesst es enorm, sich nun in aller Ruhe und beschwerdefrei aufs nächste Jahr vorbereiten zu können. Denn vor einem Jahr kam er frisch aus der Schulter-OP, konnte erst im März wieder Würfe trainieren und empfand die Saison mit der EM im Juni und Olympia ab Ende Juli als dicht gedrängt. «Ich freue mich sehr aufs neue Jahr, weil man einfach mehr Zeit hat. Die Outdoor-WM in Tokio ist erst Mitte September.»