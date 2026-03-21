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Siebenkampf an der Hallen-WM
Hier läuft Ehammer zu Gold und Weltrekord

Der Mehrkämpfer Simon Ehammer ist nach 2024 erneut Hallen-Weltmeister. Sein Total von 6670 Punkten bedeutet Weltrekord!
Publiziert: vor 13 Minuten
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