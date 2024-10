Swiss Athletics hat mit Michael Rüegg einen neuen Lauftrainer gefunden. Er übernimmt das Amt per Anfang 2025.

Per Anfang 2025

Michael Rüegg wird ab 2025 neuer Lauftrainer bei Swiss Athletics. Foto: ULF SCHILLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Trainer-Staff von Swiss Athletics kommt es zu Veränderungen. Michael Rüegg trägt per Anfang 2025 neu die Gesamtverantwortung für den Laufbereich. Er tritt die Nachfolge von Louis Heyer an, der den Leichtathletikverband per Ende Jahr verlässt.

Um das Team der Verbandstrainer im Bereich Lauf zu komplettieren, sucht Swiss Athletics nun eine Nationaltrainerin oder einen Nationaltrainer Mittel-/Langstrecke Bahn.