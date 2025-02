Zwei Weltrekorde in nicht einmal vier Minuten – der norwegische Mittelstreckenläufer Jakob Ingebrigtsen zeigt beim Hallenmeeting in Liévin einmal mehr seine Klasse. Und auch die Schweizer Leichtathletik-Asse überzeugen in Frankreich.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jakob Ingebrigtsen hat im Norden Frankreichs zwei Weltrekorde in einem Lauf aufgestellt. Der zweifache Olympiasieger bleibt in 3:45,14 Minuten über die Meile mehr als eine Sekunde unter der Bestmarke, die der Amerikaner Yared Nuguse erst fünf Tage zuvor bei den Millrose Games in New York über die 1609 m aufgestellt hat.

Auf dem Weg zu seiner Fabelzeit unterbietet Ingebrigtsen auch seinen eigenen Weltrekord über 1500 m aus dem Jahr 2022. In 3:29,63 Minuten passiert er die Marke und ist damit fast eine Sekunde schneller als vor drei Jahren an gleicher Stelle.

Ingebrigtsen hatte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Gold über 1500 m gewonnen. Im vergangenen Jahr wurde er in Paris dann Olympiasieger über 5000 m.

Starker Auftritt von Kambundji

Beim gleichen Hallenmeeting erreicht Ditaji Kambundji im Hürdenfinal in 7,87 Sekunden mit der viertbesten Zeit ihrer Karriere den 4. Rang. Mit dieser Leistung kommt die 22-jährige Bernerin bis auf sechs Hundertstel an ihren Schweizer Rekord aus dem Jahr 2023 heran.

Überzeugende Leistungen zeigen im Norden Frankreichs auch Audrey Werro und William Reais. Die Freiburgerin wird in 2:01,49 Minuten über 800 m Sechste, der Bündner läuft in 21,01 Sekunden über 200 m seine zweitbeste Indoor-Zeit der Karriere.