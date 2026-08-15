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Nach neuem EM-Rekord und Gold
Fans setzten Werro nach EM-Sensation die Krone auf

Audrey Werro krönt sich zur 800-m-Königin von Birmingham. Nach ihrem historischem Gold-Lauf wird sie von ihren Fans gefeiert.
Publiziert: 13:58 Uhr
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