Kambundji verzichtet auf Start in Shanghai

1/2 Das Meeting in Shanghai findet ohne Mujinga Kambundji statt. Foto: keystone-sda.ch

Mujinga Kambundji verzichtet auf einen Start am nächsten Samstag beim zweiten Diamond-League-Meeting des Jahres in Shanghai, wie sie am Sonntag mitteilte. Sie hätte dort wie an diesem Wochenende in Xiamen über 200 m antreten sollen.

Die Hallenweltmeisterin über 60 m kam mit einer Zeit von 23,51 und dem 9. Platz nicht auf Touren. Sie litt unter Jetlag, wie sie in einer Audiobotschaft ihres Managementteams erklärte.

Kambundjis nächster Wettkampf ist für den 16. Mai in Doha geplant, ebenfalls im Rahmen der Diamond League, dann über 100 m.

Diamond-League-Saison 2025 26.4. – Xiamen (China)

3.5. – Shanghai

16.5. – Doha (Katar)

25.5. – Rabat (Marokko)

6.6. – Rom

12.6. – Oslo

15.6. – Stockholm

20.6. – Paris

5.7. – Eugene (USA)

11.7. – Monaco

19.7. – London

16.8. – Chorzow (Polen)

20.8. – Lausanne

22.8. – Brüssel

27./28.8. – Finals in Zürich Preisgeld:

Der Sieger pro Meeting und Disziplin erhält 8500 Franken (10'000 Dollar). Im Final in Zürich sind es 25'000 Franken. Dahinter wird nach Rang abgestuft. Neu gibt es ausgewählte Disziplinen, die mehr Preisgeld geben. Diese können von Meeting zu Meeting unterschiedlich sein. In solchen gibts 17'000 Franken für den Sieg und 42'000 Franken für den Finalsieg (Währungsumrechnung Stand anfangs April). 26.4. – Xiamen (China)

